Французский политик Филиппо: мир переживет бойкот Украиной Олимпийский игр в Париже

Мир не рухнет, если Украина бойкотирует Олимпиаду в Париже. Об этом заявил лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо.
Таким образом Филиппо ответил на недовольство президента Украины Владимира Зеленского из-за решения Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских спортсменов к участию в Олимпиаде. Филиппо предложил Зеленскому идти до конца в своем решении. Мировой спорт сможет это пережить, добавил он.
Зеленский ранее заявил, что крайне разочарован решением МОК. Сообщается, что Генеральная ассамблея Национального олимпийского комитета Украины рассмотрит вариант бойкота игр 3 февраля.
Международные организации не должны допустить возвращения российских и белорусских спортсменов к участию в международных стартах во время проведения СВО, считает Вадим Гутцайт. Об этом глава НОК Украины написал в социальных сетях. Гутцайт допустил, что его соотечественники будут бойкотировать Олимпиаду в Париже в случае допуска к участию спортсменов из России и Белоруссии.