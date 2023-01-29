Press TV: поддержкой Украины Вашингтон пишет для себя катастрофический сценарий

В материале также отмечается, что веры Запад также не заслуживает. Примером тому служат поставки танков, которые Киеву обещали не давать. Опыт же конфликтов во Вьетнаме и Афганистане показывает, что США стремительно разжигают региональные конфликты, из которых затем поспешно выходят с большими потерями.