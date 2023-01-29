Вашингтон поддержкой Украины пишет для себя катастрофический сценарий. Об этом заявили на иранском телеканале Press TV.
Автор публикации отметил, что Вашингтон вместе с НАТО, невзирая на последствия, приближают мир к третьей мировой войне. Поддержка Киева здесь выглядит как стимул для Москвы предпринять более агрессивную позицию ввиду нарушения Западом «красных линий».
В материале также отмечается, что веры Запад также не заслуживает. Примером тому служат поставки танков, которые Киеву обещали не давать. Опыт же конфликтов во Вьетнаме и Афганистане показывает, что США стремительно разжигают региональные конфликты, из которых затем поспешно выходят с большими потерями.