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Press TV: поддержкой Украины Вашингтон пишет для себя катастрофический сценарий

Политика
Press TV: поддержкой Украины Вашингтон пишет для себя катастрофический сценарий

Вашингтон поддержкой Украины пишет для себя катастрофический сценарий. Об этом заявили на иранском телеканале Press TV.

Автор публикации отметил, что Вашингтон вместе с НАТО, невзирая на последствия, приближают мир к третьей мировой войне. Поддержка Киева здесь выглядит как стимул для Москвы предпринять более агрессивную позицию ввиду нарушения Западом «красных линий».

В материале также отмечается, что веры Запад также не заслуживает. Примером тому служат поставки танков, которые Киеву обещали не давать. Опыт же конфликтов во Вьетнаме и Афганистане показывает, что США стремительно разжигают региональные конфликты, из которых затем поспешно выходят с большими потерями.
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