«Известия»: стоимость загородной недвижимости к весне упадет на 5%

Стоимость частных домов к весне может снизиться на 5%. Об этом говорится в статье газеты «Известия».
На конец 2022 года средняя цена уже сократилась на 5-10%, в январе строительные компании не проводили перерасчет. Такой сценарий на рынке загородной недвижимости прослеживается впервые с 2008 года. Ситуация оправдана нормализацией цен на стройматериалы и удешевлением некоторых из них.
По данным сервиса «Авито Недвижимости», за последние три месяца прошлого года интерес россиян к частным домам упал на 17%. Хуже всего обстоят дела с покупкой дач, спрос на которые снизился на 34%.