«Известия»: стоимость загородной недвижимости к весне упадет на 5%

На конец 2022 года средняя цена уже сократилась на 5-10%, в январе строительные компании не проводили перерасчет. Такой сценарий на рынке загородной недвижимости прослеживается впервые с 2008 года. Ситуация оправдана нормализацией цен на стройматериалы и удешевлением некоторых из них.