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Премьера оперы «Война и мир» на русском языке успешно прошла в Венгрии

Общество
Премьера оперы «Война и мир» на русском языке успешно прошла в Венгрии

Премьерный показ оперы Сергея Прокофьева «Война и мир» состоялся в Венгерском государственном оперном театре в Будапеште. Об этом сообщает РИА Новости.

На индивидуальных экранах зрители могли выбрать перевод на венгерский или английский язык. Четырехчасовая постановка готовилась совместно с Большим театром Женевы. В качестве режиссера выступил Каликсто Бийето.

Дирижером стал главный дирижер театра «Астана Опера» Алан Бурибаев. В постановке участвовали 28 человек. Венгерский оперный театр планирует еще шесть показов «Войны и мира» в феврале.
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