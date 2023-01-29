Премьера оперы «Война и мир» на русском языке успешно прошла в Венгрии

Премьерный показ оперы Сергея Прокофьева «Война и мир» состоялся в Венгерском государственном оперном театре в Будапеште. Об этом сообщает РИА Новости.
На индивидуальных экранах зрители могли выбрать перевод на венгерский или английский язык. Четырехчасовая постановка готовилась совместно с Большим театром Женевы. В качестве режиссера выступил Каликсто Бийето.
Дирижером стал главный дирижер театра «Астана Опера» Алан Бурибаев. В постановке участвовали 28 человек. Венгерский оперный театр планирует еще шесть показов «Войны и мира» в феврале.