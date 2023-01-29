Израиль укрепит поселения и лишит семьи террористов пособий после атаки в Иерусалиме

Военно-политический кабинет Израиля приняли решение об ответных мерах на недавние атаки в Иерусалиме. Они, в том числе, коснутся «укрепления поселений», сообщает Times of Israel.
Также будет упрощена выдача разрешений на ношение оружия для большей части граждан, усилены подразделений армии и полиции. Дом террориста, устроившего 27 января атаку в Иерусалиме, будет опечатан, а в будущем снесен, сообщает издание со ссылкой на канцелярию израильского премьера Биньямина Нетаньяху.
Кроме того, для семей террористов отменят национальное страхование и прочие пособия. На заседании правительства 29 января обсудят закон об отмене национальных идентификационных номеров для членов семей террористов.