Израиль укрепит поселения и лишит семьи террористов пособий после атаки в Иерусалиме

Также будет упрощена выдача разрешений на ношение оружия для большей части граждан, усилены подразделений армии и полиции. Дом террориста, устроившего 27 января атаку в Иерусалиме, будет опечатан, а в будущем снесен, сообщает издание со ссылкой на канцелярию израильского премьера Биньямина Нетаньяху.