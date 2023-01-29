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Politico: военные чиновники подталкивают Пентагон к передаче истребителей F-16 Украине

Политика
Politico: военные чиновники подталкивают Пентагон к передаче истребителей F-16 Украине

Группа военных чиновников в Пентагоне пытается подтолкнуть ведомство к одобрению поставок истребителей F-16 Вооруженными силам Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на источники в минобороны США сообщает Politico.

Кампания по отправке истребителей Украине набирает обороты внутри ведомства. Один из собеседников издания предположил, что сторонники этой идеи не встречают сопротивления. Однако окончательное решение еще не принято.

Координатор в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в пятницу, 27 января, сообщил, что США и Украина ведут постоянные дискуссии по вопросу поставок вооружений. Однако чиновник не сделал новых объявлений относительно передачи истребителей Киеву.
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