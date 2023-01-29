Напавший на мужа Нэнси Пелоси принес извинения за «недоделанную работу»

Преступник сожалеет, что он смог продолжить «свое» дело и не подготовился получше. Злоумышленник извинился, что не довел дело до конца. При этом журналистке, которая беседовала с ним, нельзя было оспаривать сказанное или задавать уточняющие вопросы, передает телеканал KTVU.