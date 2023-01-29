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Напавший на мужа Нэнси Пелоси принес извинения за «недоделанную работу»

Политика
Напавший на мужа Нэнси Пелоси принес извинения за «недоделанную работу»

Дэвид Депейп, который напал на мужа спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси Пола, принес свои извинения. Мужчина признался, что «напортачил».

Преступник сожалеет, что он смог продолжить «свое» дело и не подготовился получше. Злоумышленник извинился, что не довел дело до конца. При этом журналистке, которая беседовала с ним, нельзя было оспаривать сказанное или задавать уточняющие вопросы, передает телеканал KTVU.

Ранее сообщалось, что Депейп планировал нападение на сына Джо Байдена Хантера. Также он планировал атаку на калифорнийского губернатора Гэвина Ньюсома и голливудскую звезду Тома Хэнкса.
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