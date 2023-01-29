Киркоров ответил на слухи о сдаче в аренду его дома в США

Певец Филипп Киркоров прокомментировал слухи о сдаче в аренду его дома в США. Об этом говорится в новом выпуске программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.
Поп-исполнитель еще 12 лет назад купил в Майами двухэтажную виллу, но бывает там редко. При этом на ряде американских сайтах можно увидеть, что он сдается за четыре миллиона рублей в месяц.
Артист отметил, что плохо представляет, что кто-то будет пить кофе и есть на его диване. Даже если речь идет о «интеллигентном, хорошем» человеке.
«Это же энергетика. Зачем?» — высказался он.
Киркоров заверил, что не любил ни сдавать недвижимость, ни продавать ее. На данный момент дом стоит в ожидании хозяина. Ежегодно артист тратит около пяти миллионов рублей на содержание виллы.