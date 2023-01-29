The Intercept сообщил об опасности возможных поставок токсичных боеприпасов Украине

Биддл отметил, что у США найдутся сторонники даже в случае поставок этих снарядов Украине. Дискуссии о негативных последствиях применения таких вооружений на фоне требований поделиться с Киевом все более мощным оружием могут стать крайне непопулярными, посетовал автор.