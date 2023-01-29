The Intercept сообщил об опасности возможных поставок токсичных боеприпасов Украине

Вероятность отправки бронебойных боеприпасов с обедненным ураном для боевых машин Bradley обеспокоила экспертов. Об опасности таких снарядов в статье для The Intercept написал Сэм Биддл.
Представители администрации США отказываются говорить о возможности поставок Украине 25-мм бронебойных снарядов с токсичным обедненным ураном. Именно эти боеприпасы делают БМП Bradley «убийцами танков», говорится в публикации.
Такое оружие может повлечь тяжелые последствия для нескольких поколений жителей Украины. Боеприпасы с обедненным ураном могут вызывать рак и приводить к врожденным дефектам, предупредил автор.
Биддл отметил, что у США найдутся сторонники даже в случае поставок этих снарядов Украине. Дискуссии о негативных последствиях применения таких вооружений на фоне требований поделиться с Киевом все более мощным оружием могут стать крайне непопулярными, посетовал автор.