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The Intercept сообщил об опасности возможных поставок токсичных боеприпасов Украине

Политика
The Intercept сообщил об опасности возможных поставок токсичных боеприпасов Украине

Вероятность отправки бронебойных боеприпасов с обедненным ураном для боевых машин Bradley обеспокоила экспертов. Об опасности таких снарядов в статье для The Intercept написал Сэм Биддл.

Представители администрации США отказываются говорить о возможности поставок Украине 25-мм бронебойных снарядов с токсичным обедненным ураном. Именно эти боеприпасы делают БМП Bradley «убийцами танков», говорится в публикации.

Такое оружие может повлечь тяжелые последствия для нескольких поколений жителей Украины. Боеприпасы с обедненным ураном могут вызывать рак и приводить к врожденным дефектам, предупредил автор.

Биддл отметил, что у США найдутся сторонники даже в случае поставок этих снарядов Украине. Дискуссии о негативных последствиях применения таких вооружений на фоне требований поделиться с Киевом все более мощным оружием могут стать крайне непопулярными, посетовал автор.
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