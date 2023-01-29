Президент Фернандес: Аргентина и Латинская Америка не будут отправлять оружие на Украину

Ранее бразильская газета Folha со ссылкой на источники в силовых ведомствах сообщила, что бразильский президент Луис Инасиу да Силва также отклонил просьбу немецкого правительства о поставке боеприпасов для танков Leopard. Такое решение принято для сохранения нейтралитета.