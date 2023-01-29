Президент Фернандес: Аргентина и Латинская Америка не будут отправлять оружие на Украину

Аргентина и другие страны Латинской Америки не рассматривают отправку оружия на Украину. Об этом заявил аргентинский президент Альберто Фернандес во времся совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Подчеркивается, что речи об отправке оружия нет. Это касается не только Украины, но и других горячих точек, заявил Фернандес.
Ранее бразильская газета Folha со ссылкой на источники в силовых ведомствах сообщила, что бразильский президент Луис Инасиу да Силва также отклонил просьбу немецкого правительства о поставке боеприпасов для танков Leopard. Такое решение принято для сохранения нейтралитета.