Вильфанд рассказал, чего ждать москвичам от самых холодных дней

Самыми холодными днями в Москве традиционно будут 31 января и 1 февраля. Это будут очень теплые дни, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Парадоксально, что именно в самые холодные дни температура воздуха будет на пять-шесть градусов выше нормы. Это будут самые теплые «холодные» дни за последние 30 лет, передает РИА Новости.
Как сообщает Гидрометцентр России, 31 января столбики термометров поднимутся до минус двух — нуля градусов. Днем 1 февраля ожидается от минус трех до плюс двух градусов.
Ранее Вильфанд рассказал, что в Москве до конца зимы сохранится неоднородная погода с оттепелями и заморозками. Также стоит ожидать понижения температуры до -15 градусов.