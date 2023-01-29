Onet: американская поддержка Украины ухудшит положение Польши

В долгосрочной перспективе происходящие изменения повлияют на отношения Польши, как с Германией и Россией, так и с Украиной. Наивно полагать, что последствия этих изменений окажутся для Польши «исключительно положительными», а отношения между государствами навсегда останутся прежними, заключили в Onet.