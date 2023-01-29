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Onet: американская поддержка Украины ухудшит положение Польши

Политика
Onet: американская поддержка Украины ухудшит положение Польши

Военная и финансовая накачка Украины со стороны США повлечет «серьезные последствия» для Польши. Об этом предупредило польское издание Onet.

США хотят создать очень сильного и надежного союзника в Центральной Европе. Такой сценарий отчасти реализован, так как украинская армия уже стала «одной из сильнейших в Европе», и Киев получает «гигантскую финансовую поддержку». Это означает, что место Польши в политической системе Европы «коренным образом меняется», отметил автор статьи.

Польша находится между ФРГ, Россией и Украиной. А договоренности с множеством государств, как правило, менее стабильны и предсказуемы.

В долгосрочной перспективе происходящие изменения повлияют на отношения Польши, как с Германией и Россией, так и с Украиной. Наивно полагать, что последствия этих изменений окажутся для Польши «исключительно положительными», а отношения между государствами навсегда останутся прежними, заключили в Onet.
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