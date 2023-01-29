Трамп: бездарность Байдена привела мир на грань третьей мировой войны

На встрече с республиканцами в южной Каролине Трамп раскритиковал Байдена за бездарную и недальновидную политику. Он подчеркнул, что будь он президентом, конфликта между Россией и Украиной не случилось бы. Кроме того, Трамп уверен, что смог бы за сутки добиться мирного соглашения между сторонами через переговоры.