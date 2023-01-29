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Трамп: бездарность Байдена привела мир на грань третьей мировой войны

Политика
Трамп: бездарность Байдена привела мир на грань третьей мировой войны

Мир встал на грани третьей мировой войны из-за слабости и некомпетентности нынешнего президента США Джо Байдена. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп.

На встрече с республиканцами в южной Каролине Трамп раскритиковал Байдена за бездарную и недальновидную политику. Он подчеркнул, что будь он президентом, конфликта между Россией и Украиной не случилось бы. Кроме того, Трамп уверен, что смог бы за сутки добиться мирного соглашения между сторонами через переговоры.

Выступление в Южной Каролине стало первым для Трампа после объявления о его участии в президентских выборах. Сами выборы главы США пройдут в 2024 году.

При президенте США Джо Байдене американскую нацию разрушает эгоистичный, коррумпированный и радикальный политический истеблишмент, считает Трамп. Миллиардер признался, что «никто не знает», для чего американские власти это делают. Однако Трамп уверен, что Демократической партией руководят «радикальные левые».
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