Украинская YASNO ДТЭК прокомментировала увеличение платежек при отключениях света

Кроме того, на увеличение платежек влияет нерегулярная или запоздалая подача показаний счетчиков. В этом случае объем потребленной электроэнергии определяется по среднесуточному потреблению, которое высчитывают на основе зафиксированных в прошлые периоды показаний, объяснил Коваленко.