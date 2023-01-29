Украинская YASNO ДТЭК прокомментировала увеличение платежек при отключениях света

Украинцы могут получать подросшие платежки за электроэнергию, даже несмотря на отключения света. Ситуацию в соцсетях объяснил гендиректор энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко.
Топ-менеджер назвал две причины возможного увеличения платежек. Первая кроется в отложенном потреблении электроэнергии после возобновления ее подачи. Когда свет дают, включается множество приборов, что может компенсировать сэкономленный при выключении объем электроэнергии.
Кроме того, на увеличение платежек влияет нерегулярная или запоздалая подача показаний счетчиков. В этом случае объем потребленной электроэнергии определяется по среднесуточному потреблению, которое высчитывают на основе зафиксированных в прошлые периоды показаний, объяснил Коваленко.