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Концерн Rheinmetall объявил о готовности начать производство HIMARS в Германии

Армия
Концерн Rheinmetall объявил о готовности начать производство HIMARS в Германии

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен выпускать РСЗО HIMARS. Об этом сообщил гендиректор предприятия Армин Паппергер.

Он сообщил, что на грядущей Мюнхенской конференции по безопасности концерн намерен заключить с американской оборонной корпорацией Lockheed Martin соглашение о начале производства. Мероприятие пройдет с 17 по 19 февраля.

Паппергер заявил, что концерн может увеличить объемы производства артиллерийских снарядов и боеприпасов для танков. По его словам, производство артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров они могут довести до 450-500 тысяч единиц ежегодно.

Rheinmetall также рассматривает возможность строительства нового завода по производству пороха. Для этого потребуется 700-800 миллионов евро.
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