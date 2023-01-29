Концерн Rheinmetall объявил о готовности начать производство HIMARS в Германии

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен выпускать РСЗО HIMARS. Об этом сообщил гендиректор предприятия Армин Паппергер.
Он сообщил, что на грядущей Мюнхенской конференции по безопасности концерн намерен заключить с американской оборонной корпорацией Lockheed Martin соглашение о начале производства. Мероприятие пройдет с 17 по 19 февраля.
Паппергер заявил, что концерн может увеличить объемы производства артиллерийских снарядов и боеприпасов для танков. По его словам, производство артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров они могут довести до 450-500 тысяч единиц ежегодно.
Rheinmetall также рассматривает возможность строительства нового завода по производству пороха. Для этого потребуется 700-800 миллионов евро.