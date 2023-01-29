The Economist: Украина опустошила запасы медикаментов немецких военных

Немецкие войска испытывают нехватку медикаментов из-за поставок Берлина помощи Украине. Об этом сообщает издание The Economist.
Бундесвер оказался в самом тяжелом положении за всю историю. У немецкой армии практически истощились запасы оружия и снарядов, которых хватит всего на несколько дней. При этом не хватает даже лейкопластырей.
При этом радиотехническое оборудование, которое осталось у Бундесвера, старше 40 лет, и его легко перехватить, так как оно аналоговое. Больше половины боевых машин Puma находятся в нерабочем состоянии. The Economist также упомянуло, что реформы, о которых говорили год назад, не начались до сих пор.
Неделю назад полковник ВС Германии Андре Вюстнер заявил, что немецкие войска оказались в сложной ситуации из-за оказания военной помощи Украине. По его словам, страна беззащитна перед угрозами, потому что немецкой армии катастрофиески не хватает оружия. Вюстнер подчеркнул, что украинский конфликт буквально пожирает арсеналы бундесвера. Он убежден, что ситуация со временем будет лишь усугубляться.