The Economist: Украина опустошила запасы медикаментов немецких военных

При этом радиотехническое оборудование, которое осталось у Бундесвера, старше 40 лет, и его легко перехватить, так как оно аналоговое. Больше половины боевых машин Puma находятся в нерабочем состоянии. The Economist также упомянуло, что реформы, о которых говорили год назад, не начались до сих пор.