Шольц выступил за многополярный мир и основанный на уставе ООН порядок

Мир в будущем станет многополярным. Сотрудничать друг с другом должны как можно больше государств, заявил в интервью изданиям La Nación, El Mercurio и O Globo канцлер ФРГ Олаф Шольц.
«Мир будет многополярным, я в этом твердо убежден», – подчеркнул глава немецкого правительства.
В будущем в мире будут существовать целый ряд влиятельных стран в Азии, Африке и Латинской Америке, считает Шольц. По его словам, «мир должен быть многосторонним», чтобы сотрудничать друг с другом могли «как можно больше государств».
Шольц добавил, что выступает за основанный на правилах порядок, который опирается на верховенство закона, права человека и устав ООН. По его словам, это необходимо, чтобы можно было справиться с вызовами в сферах глобальной политики здравоохранения, социальных и экологических трансформаций, борьбы с изменением климата.