Шольц выступил за многополярный мир и основанный на уставе ООН порядок

Шольц добавил, что выступает за основанный на правилах порядок, который опирается на верховенство закона, права человека и устав ООН. По его словам, это необходимо, чтобы можно было справиться с вызовами в сферах глобальной политики здравоохранения, социальных и экологических трансформаций, борьбы с изменением климата.