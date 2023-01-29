Зеленский ввел ограничения против 185 оказывающих поддержку РФ компаний

Украинский лидер Владимир Зеленский согласовал инициативу о введении ограничений в отношении компаний и людей, задействованных в перевозках российского оружия железнодорожным транспортом. Это следует из его видеообращения в Telegram-канале.
«Их активы на Украине блокируются», – указано в публикации.
Политик добавил, что изъятое имущество попавших под санкции лиц будет передано на нужды украинской армии. Судя из опубликованного на сайте Зеленского перечня, ограничения коснулись 182 лиц.
Ранее президент заявил, что Украине жизненно необходимы дальнобойные ракеты. По его словам, Киев сделает все возможное, чтобы западные партнеры поставили вооружение ВСУ.