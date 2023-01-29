Зеленский заявил о потребности Украины в дальнобойных ракетах ATACMS для HIMARS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву нужны дальнобойные баллистические ракеты, в том числе ATACMS. Мыслями о новых поставках западного оружия украинский лидер поделился в своем Telegram-канале.
«Украине нужны дальнобойные ракеты», – заявил Зеленский.
Украинский лидер пообещал сделать все, чтобы партнеры Киева «начали эти жизненно необходимые поставки». Речь, в частности, идет о поставках баллистических ракет ATACMS, которую могут нести американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, и «другого подобного оружия», уточнил Зеленский.
Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков счел заявления Вашингтона о возможных поставках ATACMS Киеву элементом психологической войны. По мнению дипломата, последствия эскалации могут быть непредсказуемыми.