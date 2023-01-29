Зеленский заявил о потребности Украины в дальнобойных ракетах ATACMS для HIMARS

Украинский лидер пообещал сделать все, чтобы партнеры Киева «начали эти жизненно необходимые поставки». Речь, в частности, идет о поставках баллистических ракет ATACMS, которую могут нести американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, и «другого подобного оружия», уточнил Зеленский.