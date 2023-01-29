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Трамп заявил о разрушении США радикальным и коррумпированным истеблишментом

Политика
Трамп заявил о разрушении США радикальным и коррумпированным истеблишментом

При президенте США Джо Байдене американскую нацию разрушает эгоистичный, коррумпированный и радикальный политический истеблишмент. С таким заявлением выступил бывший глава Белого дома Дональд Трамп.

Миллиардер признался, что «никто не знает», для чего американские власти это делают. Однако Трамп уверен, что Демократической партией руководят «радикальные левые».

«Я думаю, что во многих случаях они марксисты и коммунисты», – заявил политик.

США нуждаются в президенте, который готов с первого дня «без раскачки начинать работу», заявил Трамп. Таким лидером экс-президент назвал себя.

Трамп публично выступил впервые с тех пор, как объявил о намерении вновь побороться за пост президента США. Выборы пройдут в 2024 году.
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