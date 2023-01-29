Подполковник США Дэвис: конфликт на Украине для Зеленского и Байдена зашел в тупик

Развитие конфликта на Украине загнало президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена в тупик. Об этом в статье для 19Fortyfive написал подполковник армии США Дэниел Дэвис.
Дэвис уверен, что теперь любой шаг двух лидеров приведет их к катастрофе. Если Байден продолжит вооружать Украину, это может привести к ядерной войне с Россией, а если он откажется от поставок вооружений, Зеленский окажется в безвыходной ситуации уже очень скоро.
Исходя из этого подполковник считает, что у Соединенных Штатов нет иного выхода, как начать переговоры на взаимоприемлемых условиях. Останутся ли после конфликта предпосылки к новой мировой войне также во многом зависит сейчас и от Вашингтона, заключил он.