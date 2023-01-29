Адмирал США Бауэр заявил о готовности НАТО к конфронтации с Россией

Североатлантический альянс готов к прямой конфронтации с Москвой. Об этом сообщил председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр изданию RTP.
Американский адмирал считает, что стратегические цели России якобы выходят за пределы Украины. Бауэр выразил мнение, что Москва планирует вернуть государство в границы Советского союза.
Военный призвал Североатлантический альянс переориентировать промышленное производство на военную сферу, так как у НАТО должно быть перевооружение в приоритете. Он добавил, что Альянс потерял свою монополию на военную инициативу.
Москва неоднократно указывала на нацеленность НАТО на конфронтацию. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что расширение Альянса не обезопасит Европу.