ЧВК «Вагнер» взяли стратегически важное село Благодатное под Бахмутом

Подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под свой контроль стратегический важный населенный пункт Благодатное под Бахмутом. Об этом рассказал Telegram-канал «Пресс-служба Пригожина».
«Подразделения ЧВК "Вагнер" взяли Благодатное. Благодатное под нашим контролем. Публикуем аудиозапись командира штурмового подразделения, вышедшего на южные окраины Благодатного», — говорится в сообщении.
«Командиры вышли на южное направление Благодатного. Благодатное под нашим контролем», — рапортовал боец, участвовавший в операции.
Бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают наступление на Бахмутском направлении. Противник всеми силами пытается удержать город, являющийся важным логистическим узлом украинских формирований.
ВСУ несут колоссальные потери, поэтому в Сети сражения на данном участке фронта стали называть «Бахмутской мясорубкой». Именно на этом направлении украинское командование сосредоточило основные силы и регулярно перебрасывает на данный участок фронта новые подкрепления.