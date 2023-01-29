ЧВК «Вагнер» взяли стратегически важное село Благодатное под Бахмутом

ВСУ несут колоссальные потери, поэтому в Сети сражения на данном участке фронта стали называть «Бахмутской мясорубкой». Именно на этом направлении украинское командование сосредоточило основные силы и регулярно перебрасывает на данный участок фронта новые подкрепления.