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ЧВК «Вагнер» взяли стратегически важное село Благодатное под Бахмутом

Армия
ЧВК «Вагнер» взяли стратегически важное село Благодатное под Бахмутом

Подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под свой контроль стратегический важный населенный пункт Благодатное под Бахмутом. Об этом рассказал Telegram-канал «Пресс-служба Пригожина».

«Подразделения ЧВК "Вагнер" взяли Благодатное. Благодатное под нашим контролем. Публикуем аудиозапись командира штурмового подразделения, вышедшего на южные окраины Благодатного», — говорится в сообщении.
«Командиры вышли на южное направление Благодатного. Благодатное под нашим контролем», — рапортовал боец, участвовавший в операции.

Бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают наступление на Бахмутском направлении. Противник всеми силами пытается удержать город, являющийся важным логистическим узлом украинских формирований.

ВСУ несут колоссальные потери, поэтому в Сети сражения на данном участке фронта стали называть «Бахмутской мясорубкой». Именно на этом направлении украинское командование сосредоточило основные силы и регулярно перебрасывает на данный участок фронта новые подкрепления.
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