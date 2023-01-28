Авербух восхищен кулинарными способностями Арзамасовой

Фигурист Илья Авербух в восторге от кулинарных способностей своей жены актрисы Лизы Арзамасовой. Об этом сообщает издание «Аргументы и факты».
Арзамасова рассказала, что в их семье готовкой занимается исключительно она. Девушка очень любит это дело, а блюда у нее получаются вкусными и без затей. По признанию актрисы, ее муж всегда восхищается тем, что она готовит.
Также звезда поделилась, как проходит воспитание их первенца. Супруги очень много времени уделяют ребенку и стараются понять, что ему конкретно нравится. Для этого они занимаются с ним разнообразными вещами. Однако к услугам няни звездной паре все-таки тоже приходится прибегать.