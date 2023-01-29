Общественник Сафронов заявил, что Беглов проигнорировал реальные проблемы Петербурга на прямой линии

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время первой прямой линии в 2023 году намеренно сместил акценты с реальных проблем города на уборку снега. Об этом заявил общественный деятель Дмитрий Сафронов.
В беседе с ФБА «Экономика сегодня» общественник отметил, что несмотря на большое число вопросов от жителей, связанных с недостатком школ и больниц, провалом транспортной реформы и платными парковками, Беглов предпочел говорить про снег. Сафронов считает такую позицию весьма удобной для градоначальника, ведь осадков в Петербурге уже нет вторую неделю.
Сафронов согласился, что сама идея прямой линии – это хорошее и современное решение. Однако необходимо, чтобы Беглов честно отвечал на интересующие горожан вопросы, а затем передавал обращения компетентным органам, которые бы занимались решением озвученных проблем. Но на данный момент все это мероприятие существует просто для отвода глаз и имитации профессиональной деятельности.