Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Три человека стали жертвами стрельбы в элитном районе Лос-Анджелеса

Происшествия
Три человека стали жертвами стрельбы в элитном районе Лос-Анджелеса

Не менее трех человек стали жертвами очередной стрельбы в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на местную полицию.

Стрельба произошла в субботу, 28 января, около 2:30 ночи в престижном районе Беверли-Крест, неподалеку от Беверли-Хиллз. По словам сержанта Брюса Борихана, в полицию поступило несколько звонков с сообщениями о выстрелах в доме, который сдается в аренду.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили тела трех человек. Еще четверо оказались ранены. Пострадавших незамедлительно госпитализировали. Обстоятельства происшествия уточняются.
лос-анджелес погибшие стрельба сша
Военкоры ФАН
Лучшие в аду