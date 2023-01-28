Три человека стали жертвами стрельбы в элитном районе Лос-Анджелеса

Стрельба произошла в субботу, 28 января, около 2:30 ночи в престижном районе Беверли-Крест, неподалеку от Беверли-Хиллз. По словам сержанта Брюса Борихана, в полицию поступило несколько звонков с сообщениями о выстрелах в доме, который сдается в аренду.