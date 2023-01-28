Три человека стали жертвами стрельбы в элитном районе Лос-Анджелеса

Не менее трех человек стали жертвами очередной стрельбы в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на местную полицию.
Стрельба произошла в субботу, 28 января, около 2:30 ночи в престижном районе Беверли-Крест, неподалеку от Беверли-Хиллз. По словам сержанта Брюса Борихана, в полицию поступило несколько звонков с сообщениями о выстрелах в доме, который сдается в аренду.
Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили тела трех человек. Еще четверо оказались ранены. Пострадавших незамедлительно госпитализировали. Обстоятельства происшествия уточняются.