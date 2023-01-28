Спасателям потребовался 21 час на ликвидацию крупного пожара в Подмосковье

Спасателям потребовалось чуть меньше суток на тушение крупного возгорания на строительном рынке «Синдика» в Московской области. Об этом сообщил Telegram-канал МЧС России.
Пожар начался в складском помещении рынка в Красногорске в субботу, 28 января, около 00:00. Огонь распространился по площади порядка 2100 квадратных метров. К 00:42 усилиями пожарных возгорание удалось локализовать.
Полностью ликвидировать пожар получилось в 20:55. Для тушения было привлечено от МЧС 39 единиц техники и более 150 человек личного состава. Обстоятельства происшествия уточняются. Сведения о пострадавших не поступали.