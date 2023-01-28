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Репортаж ФАН: как опытные бойцы ЧВК «Вагнер» повышают квалификацию и получают новые навыки

Весь мир
Репортаж ФАН: как опытные бойцы ЧВК «Вагнер» повышают квалификацию и получают новые навыки

Корреспонденты Федерального агентства новостей посетили полигон ЧВК «Вагнер», где будущие командиры отделений и уже обученные базовым навыкам бойцы проходят курсы дополнительной подготовки.

Опытные инструкторы из числа «музыкантов» развивают в бойцах сразу множество навыков. По итогам комплексных занятий «вагнеровцы» умеют оперативно обнаруживать и преодолевать инженерные заграждения, скрытно передвигаться и осуществлять коммуникацию жестами.

Идут занятия по стрельбе, инструктаж о минно-взрывном деле. Корреспондентам также удалось понаблюдать за тренировкой, которая проходит на так называемой «тропе». Там штурмовики отрабатывают слаженность действий в группе.

«Комплекс "тропа" включает инженерные заграждения в виде растяжек. Кроме того, здесь есть мины, которые требуется своевременно обнаружить. Мы стараемся максимально приблизить занятия к реалиям фронта. Поэтому сейчас мы проводим еще контрзасадные мероприятия, чтобы ребята сразу понимали, как быстро развернуться в боевой порядок», — рассказал один из инструкторов.

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин также посетил полигон ЧВК «Вагнер» и побывал на одной из тренировок.

Он сообщил журналистам, что на данные занятия попадают лишь опытные штурмовики, которые прошли базовый курс подготовки и сейчас обучаются по конкретным специальностям.
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