Репортаж ФАН: как опытные бойцы ЧВК «Вагнер» повышают квалификацию и получают новые навыки

Корреспонденты Федерального агентства новостей посетили полигон ЧВК «Вагнер», где будущие командиры отделений и уже обученные базовым навыкам бойцы проходят курсы дополнительной подготовки.
Опытные инструкторы из числа «музыкантов» развивают в бойцах сразу множество навыков. По итогам комплексных занятий «вагнеровцы» умеют оперативно обнаруживать и преодолевать инженерные заграждения, скрытно передвигаться и осуществлять коммуникацию жестами.
Идут занятия по стрельбе, инструктаж о минно-взрывном деле. Корреспондентам также удалось понаблюдать за тренировкой, которая проходит на так называемой «тропе». Там штурмовики отрабатывают слаженность действий в группе.
«Комплекс "тропа" включает инженерные заграждения в виде растяжек. Кроме того, здесь есть мины, которые требуется своевременно обнаружить. Мы стараемся максимально приблизить занятия к реалиям фронта. Поэтому сейчас мы проводим еще контрзасадные мероприятия, чтобы ребята сразу понимали, как быстро развернуться в боевой порядок», — рассказал один из инструкторов.
Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин также посетил полигон ЧВК «Вагнер» и побывал на одной из тренировок.
Он сообщил журналистам, что на данные занятия попадают лишь опытные штурмовики, которые прошли базовый курс подготовки и сейчас обучаются по конкретным специальностям.