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Глава минфина США Йеллен заявила об обеспокоенности дефолтом

Политика
Глава минфина США Йеллен заявила об обеспокоенности дефолтом

Возможный дефолт США по внешнему долгу может привести страну к финансовому кризису и катастрофе. Об этом сообщила в интервью Axios министр финансов страны Джанет Йеллен.

Глава американского минфина отметила, что дефолт по внешнему долгу был бы разрушительным. Йеллен подчеркнула, что возможность такого исхода заставляет ее нервничать.

Если такой сценарий реализуется, расходы государства должны будут сократиться, считает Йеллен. Снизятся и траты американцев, которых затем могут ожидать психологические последствия.

Министр заявила, что экономика США в случае дефолта столкнется с растущей по спирали рецессией. При этом она отметила важность поднятия потолка госдолга американским конгрессом и главой Белого дома Джо Байденом.
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