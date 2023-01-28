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Мощный взрыв прогремел на заводе в Мексике близ границы США

Происшествия
Мощный взрыв прогремел на заводе в Мексике близ границы США

Пожар прогремел на границе Мексики и США. Пользователи соцсетей публикуют фото и видео с места инцидента.

Согласно предварительной информации, завод загорелся в Тихуане. Причины происшествия выясняются. Последствия взрыва видны даже с самолета.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на производстве картонных коробок. Из расположенных рядом домов и учреждений были эвакуировали порядка 700 человек. В опасной близости от производства оказались две школы. Сообщений о погибших и пострадавших не поступало.
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