Мощный взрыв прогремел на заводе в Мексике близ границы США

Пожар прогремел на границе Мексики и США. Пользователи соцсетей публикуют фото и видео с места инцидента.
Согласно предварительной информации, завод загорелся в Тихуане. Причины происшествия выясняются. Последствия взрыва видны даже с самолета.
Ранее сообщалось, что пожар произошел на производстве картонных коробок. Из расположенных рядом домов и учреждений были эвакуировали порядка 700 человек. В опасной близости от производства оказались две школы. Сообщений о погибших и пострадавших не поступало.