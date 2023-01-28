«Для улучшения взаимодействия»: Пригожин решил открыть филиал ЧВК «Вагнер» в США

Ранее власти США решили объявить ЧВК «Вагнер» «значимой транснациональной преступной организацией». Пригожин в ответ на это с иронией заявил, что наконец-то теперь «музыканты» и американцы стали коллегами. Он также подчеркнул, что ЧВК «Вагнер» является молодой необузданной силой, которая борется со злом и по-настоящему пугает Соединенные Штаты.