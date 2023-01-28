«Для улучшения взаимодействия»: Пригожин решил открыть филиал ЧВК «Вагнер» в США

Бизнесмен Евгений Пригожин написал открытое письмо министру финансов США Джанет Йеллен. В нем он просит согласовать открытие нового филиала ЧВК «Вагнер» в Соединенных Штатах. Документ опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».
«ЧВК "Вагнер" просит Вашего согласования для открытия филиала нашей организации на территории США для улучшения взаимодействия с Министерством финансов США», — говорится в письме.
Ранее власти США решили объявить ЧВК «Вагнер» «значимой транснациональной преступной организацией». Пригожин в ответ на это с иронией заявил, что наконец-то теперь «музыканты» и американцы стали коллегами. Он также подчеркнул, что ЧВК «Вагнер» является молодой необузданной силой, которая борется со злом и по-настоящему пугает Соединенные Штаты.