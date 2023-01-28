Арестович вступился за русский язык в университетах Украины

Он подчеркнул, что является ярым сторонником академической свободы университетов. Однако, по его мнению, это свобода вступает в конфликт с украинской конституцией, где 10-я статья противоречит запрету русского языка. Кроме того, такой запрет абсолютно не соотносится с нормами международного права.