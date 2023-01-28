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Арестович вступился за русский язык в университетах Украины

Политика
Арестович вступился за русский язык в университетах Украины

Запрет русского языка в Киево-Могилянской академии является грубым нарушением Конституции Украины и законов Европейского союза. Такое мнение выразил бывший советник офиса украинского президента Алексей Арестович.

Он подчеркнул, что является ярым сторонником академической свободы университетов. Однако, по его мнению, это свобода вступает в конфликт с украинской конституцией, где 10-я статья противоречит запрету русского языка. Кроме того, такой запрет абсолютно не соотносится с нормами международного права.

Ранее стало известно, что Киево-Могилянская академия запретила говорить на русском языке внутри учреждения. Норма распространяется не только на преподавание, но и на личное общение в вузе.
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