В США вспыхнули массовые протесты против полицейской жестокости

Мужчина был остановлен патрульным экипажем из-за опасного вождения вечером 7 января. Во время общения между ним и полицейскими возник конфликт. В ходе попытки задержания Николс оказал сопротивление, в результате чего офицеры применили против него спецсредства — перцовый баллончик и тазер. Тем не менее молодой человек попытался убежать. Тогда полицейские повалили его на землю и применили физическое воздействие.