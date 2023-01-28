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В США вспыхнули массовые протесты против полицейской жестокости

Весь мир
В США вспыхнули массовые протесты против полицейской жестокости

Вашингтон, 28 января. В крупнейших городах США прошли массовые акции протеста против полицейского произвола после того, как полиция Мемфиса опубликовала кадры жестокого задержания афроамериканца Тайра Николса.

Мужчина был остановлен патрульным экипажем из-за опасного вождения вечером 7 января. Во время общения между ним и полицейскими возник конфликт. В ходе попытки задержания Николс оказал сопротивление, в результате чего офицеры применили против него спецсредства — перцовый баллончик и тазер. Тем не менее молодой человек попытался убежать. Тогда полицейские повалили его на землю и применили физическое воздействие.

В конечном итоге Николс пожаловался на затрудненное дыхание и был госпитализирован с места происшествия. Спустя три дня он скончался. Как показали результаты судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила из-за внутреннего кровотечения, ставшего следствием «жестокого избиения».

Несмотря на то, что Николс оказал активное сопротивление стражам порядка, офицерам, которые участвовали в его задержании, были предъявлены обвинения в убийстве. Особую пикантность ситуации придает тот факт, что все пятеро сотрудников, которые задерживали Николса, также были чернокожими.

В США вспыхнули массовые протесты против полицейской жестокости

Тем не менее активисты движения Black Lives Matter и леворадикальных группировок Антифа организовали акции протеста, которые в ряде городов переросли в стычки с полицией и сопровождались поджогами и актами вандализма.

Толпы протестующих перекрыли движение в центре Лос-Анджелеса и Сиэтла. В Нью-Йорке заблокированной оказалась площадь Таймс-сквер, а в Мемфисе активисты полностью остановили движение на межштатной автомагистрали I-55.

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Ранее стало известно, что губернатор Джорджии Брайан Кемп был вынужден объявить на территории штата режим ЧП и развернуть подразделения Нацгвардии из-за нападений радикалов на сотрудников полиции.
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