КИБЕР ФРОНТ Z: о противостоянии Запада с русским миром

Субботняя встреча в штабе КИБЕР ФРОНТА Z была посвящена великой цивилизационной борьбе западного и русского миров. Как бы Россия ни старалась жить дружно и строить взаимовыгодные экономические связи со странами Запада, все попытки оборачиваются провалом.
Известный политолог, общественный деятель и руководитель образовательного «Ясна-центра» Сергей Архипов постарался разобраться, почему так происходит и почему Россия во всех смыслах мешает жить коллективному Западу: русофобия, отмена русской культуры и многовековая работа над затиранием исторической памяти русского народа о самих себе — все это прямое доказательство глубокого мировоззренческого протеста в отношении нас.
«Тема нашей сегодняшней нашей встречи заявлена как борьба двух миров — великая борьба великих двух миров. А самое главное для нас — это понимание в том, чтобы определились, кто же мы такие. А для чего нам это нужно? А для того, чтобы знать, как нам жить своей жизнью, жить счастливо. […] Для того, чтобы человеку понять, как ему жить, прежде ему нужно определиться с целями. А до этого ему нужно понять, какие у него ценности. То есть ответить себе на базовый вопрос: кто я?» — отметил Сергей Архипов.
Политолог также высказал свою точку зрения о том, кто на самом деле противостоит русскому миру в надежде лишить русских самости, и зачем пытается навязать точку зрения, что русским быть стыдно.