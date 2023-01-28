КИБЕР ФРОНТ Z: о противостоянии Запада с русским миром

Известный политолог, общественный деятель и руководитель образовательного «Ясна-центра» Сергей Архипов постарался разобраться, почему так происходит и почему Россия во всех смыслах мешает жить коллективному Западу: русофобия, отмена русской культуры и многовековая работа над затиранием исторической памяти русского народа о самих себе — все это прямое доказательство глубокого мировоззренческого протеста в отношении нас.