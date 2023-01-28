Киев просит дальнобойные ракеты для ударов по Крыму. События дня

Сегодня, 28 января, министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что поставки Украине тяжелого наступательного вооружения нужны для того, чтобы не допустить третьей мировой войны. Чиновник также добавил, что оружие, которое Рим направляет Киеву, предназначено якобы для того, чтобы «остановить эскалацию и не допустить расширения конфликта».