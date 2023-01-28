Киев просит дальнобойные ракеты для ударов по Крыму. События дня

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил об ускоренных переговорах с западными странами о поставках дальнобойных ракет и авиации для украинской стороны. Выразив при этом полную уверенность, что в ближайшем времени они обязательно получат данные виды тяжелого вооружения.
«Сейчас на переговорном столе две очень важные позиции: ракеты повышенной дальности, которые позволят уничтожить тыловую инфраструктуру россиян, прежде всего артиллерийские склады, очень мощное число этих складов находится на территории Крыма, и, соответственно, авиация», — сказал он.
Глава МОК Томас Бах накануне заявил, что спортсмены, представляющие РФ и Белоруссию, могли бы принять участие в ОИ-2024 в Париже под нейтральным флагом. Он подчеркнул, что отстранение спортсменов по национальной принадлежности противоречит ценностям Олимпийской хартии.
Сегодня, 28 января, министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что поставки Украине тяжелого наступательного вооружения нужны для того, чтобы не допустить третьей мировой войны. Чиновник также добавил, что оружие, которое Рим направляет Киеву, предназначено якобы для того, чтобы «остановить эскалацию и не допустить расширения конфликта».