Селиванов: разнести западные танки следует сразу после пересечения ими украино-польской границы

Ранее Алексей Селиванов заявил ФАН, что слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о непричастности Альянса к конфликту на Украине — для слабоумных. Как отметил подполковник, мы прекрасно знаем и видим, чье оружие по нам стреляет.