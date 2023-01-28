Селиванов: разнести западные танки следует сразу после пересечения ими украино-польской границы

России следует нанести удар по западным танкам сразу после пересечения ими украино-польской границы. Такое заявление сделал экс-помощник министра обороны Украины до 2014 года подполковник Алексей Селиванов в беседе с ФАН.
Страны Запада официально подтвердили обещание передать Киеву 321 тяжелый танк. Об этом ранее объявил посол Украины во Франции Вадим Омельченко.
Как пояснил Селиванов, боевые машины эти разных моделей и модификаций, что затруднит их эксплуатацию: «Леопарды» нескольких видов с неодинаковой комплектацией, «Челленджеры», немножко «Абрамсов», непонятное количество французских «Леклерков» и колесных АМХ-10.
«Самыми мерзкими оказались чехи — передают аж 72 советских Т-72, и поляки — 60 единиц PT-91 Twardy на базе того же Т-72. Эти две страны сделали самый серьезный вклад — танков много, они для ВСУ привычные, со стандартными запчастями особенных проблем не будет.
Что же касается "Челенджеров" и "Леопардов" — с их эксплуатацией у укров ожидается масса проблем, начиная с перевозки на трайлерах — ширина у всех этих танков разная. Сроки, когда они могут быть доставлены, тоже под вопросом», — отметил собеседник ФАН.
Подполковник подчеркнул, что обещание поставить боевые машины, пусть и постепенно, не повод для шапкозакидательства. По его словам, любой рабочий танковый ствол на линии фронта является угрозой для наших бойцов.
«Поэтому западные поставки должны стать для нас поводом не откладывать решительные шаги и причиной в сжатые сроки усилить войска противотанковыми средствами.
А еще лучше — нанести удар по танкам сразу после пересечения ими украино-польской границы. И если при этом погибнут западные инструкторы и сопровождающие — вообще замечательно. Впредь будут думать перед тем, как давать обезьяне гранату», — подытожил эксперт.
Ранее Алексей Селиванов заявил ФАН, что слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о непричастности Альянса к конфликту на Украине — для слабоумных. Как отметил подполковник, мы прекрасно знаем и видим, чье оружие по нам стреляет.