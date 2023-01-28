Либинг: Германия вынуждена продлить эксплуатацию АЭС для смягчения энергокризиса

Германия должна продлить ограниченный ранее срок эксплуатации атомных электростанций. Такую идею высказал экс-народный избранник парламента ФРГ Ингберт Либинг. Он представил собственный план по предотвращению двукратного роста цен на энергоносители.
Обязательным пунктом Либинг считает продление срока работы АЭС. Этот шаг призван при минимальных затратах максимально заполнить национальный энергорынок предложением, что позволит снизить себестоимость тарифов ЖКХ на 8-12%.
Страны Евросоюза ранее лишились доступа к дешевым энергоносителям из-за санкционной политики. Россия сократила поставки природного газа в регион и анонсировала отказ от торговли энергоносителями со странами, поддерживающими механизм потолка цен.