Уагадугу, 28 января. Жители столицы Буркина-Фасо провели митинг в поддержку решения властей о денонсации военного договора с Францией.
Тысячи граждан прошли по улицам города с плакатами и скандировали лозунги с одобрением правительственного курса. Население поблагодарило национального лидера Ибрагима Траоре за стремление вести суверенную политику.
«Митинг — возможность поздравить друг друга с успешной борьбой, дающей надежду. Благодаря президенту Траоре, народ Буркина-Фасо смог избавиться от французской армии, и теперь мы больше ни для кого не рабы», — заявили организаторы митинга.
Кроме того, участники акции поддержали решение властей сосредоточить усилия на борьбе с боевиками. Они отметили, что одобряют национальную инициативу по мобилизации ресурсов для проведения антитеррористической кампании.
Жители Буркина-Фасо неоднократно выходили на митинги и требовали от правительства разорвать соглашения с бывшей метрополией. Протестующие отмечали, что новым партнером республики могла бы стать Россия.