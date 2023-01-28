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Жители Буркина-Фасо поддержали решение властей о денонсации военного договора с Францией

Весь мир
Жители Буркина-Фасо поддержали решение властей о денонсации военного договора с Францией

Уагадугу, 28 января. Жители столицы Буркина-Фасо провели митинг в поддержку решения властей о денонсации военного договора с Францией.

Тысячи граждан прошли по улицам города с плакатами и скандировали лозунги с одобрением правительственного курса. Население поблагодарило национального лидера Ибрагима Траоре за стремление вести суверенную политику.

«Митинг — возможность поздравить друг друга с успешной борьбой, дающей надежду. Благодаря президенту Траоре, народ Буркина-Фасо смог избавиться от французской армии, и теперь мы больше ни для кого не рабы», — заявили организаторы митинга.

Кроме того, участники акции поддержали решение властей сосредоточить усилия на борьбе с боевиками. Они отметили, что одобряют национальную инициативу по мобилизации ресурсов для проведения антитеррористической кампании.

Жители Буркина-Фасо неоднократно выходили на митинги и требовали от правительства разорвать соглашения с бывшей метрополией. Протестующие отмечали, что новым партнером республики могла бы стать Россия.
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