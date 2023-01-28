Чистый формализм: профессор Межевич о подходе Швеции к вступлению в НАТО

Это отсутствие стратегического мышления и эффективного политического планирования, оценил в беседе с ФАН перипетии вступления Швеции в НАТО президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ), профессор СПбГУ Николай Межевич.
Как сообщил в интервью газете Expressen глава министерства иностранных дел скандинавской страны Тобиас Билльстрем, Швеция прервала процесс вступления в НАТО из-за акций с осквернением Корана, выразив при этом надежду, что договоренностей с Турцией удастся достичь на саммите МИД стран альянса в Вильнюсе в июле.
«Когда стратегическое планирование отсутствует в работе мерчендайзера, в этом тоже нет ничего хорошего, но и ничего смертельного тоже нет, — рассуждает Межевич. — Как-нибудь товар расставят по полкам. А когда на уровне министерства иностранных дел отсутствует такое планирование, то неизбежно будет провал».
В Швеции с конца марта прошлого года возобладала концепция, что Россия вскоре потерпит поражение, дополняет политолог. И в этом случае она никак не сможет участвовать в принятии европейских решений.
«Что же касается Турции, то с точки зрения Стокгольма (а это вообще такое северное скандинавское мировоззрение), если есть какая-то организация, куда входит какая-то страна, то все должно быть формализовано, — объясняет политолог. — Никто не имеет право на самодеятельность, однако такое право всегда имела Турция в НАТО».
То есть концепция Швеции опять же оказалась ошибочной.
«Более того, они считали, что сохраняющиеся формы взаимодействия России и Турции станут поводом для давления на Турцию. А на Турцию оказалось давить сложно и почти бессмысленно», — подытоживает Николай Межевич.
Ранее политолог Йохан Бекман заявил, что Турция не сможет одобрить принятие Швеции и Финляндии в НАТО, поскольку эти страны угрожают национальным интересам Анкары.