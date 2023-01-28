Чистый формализм: профессор Межевич о подходе Швеции к вступлению в НАТО

Как сообщил в интервью газете Expressen глава министерства иностранных дел скандинавской страны Тобиас Билльстрем, Швеция прервала процесс вступления в НАТО из-за акций с осквернением Корана, выразив при этом надежду, что договоренностей с Турцией удастся достичь на саммите МИД стран альянса в Вильнюсе в июле.