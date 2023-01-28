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Агутин и Варум запретили снимать себя во время концертов после скандала с Меладзе

Общество
Агутин и Варум запретили снимать себя во время концертов после скандала с Меладзе

Звездная пара Леонид Агутин и Анжелика Варум запретили снимать себя во время концертов и корпоративов после скандала, который произошел с Валерием Меладзе в Дубае.

Агутин и Варум живут в Майами, но готовы выступать по всему миру. Единственный город, куда не приедет певица вместе с мужем, — Дубай. От восточных духов артистка теряет голос. За 5 млн рублей пара готова посетить Москву.

В прайсе знаменитостей перелеты бизнес-классом, дорогой элитный алкоголь и автомобили, номера в пятизвездочных отелях. Самое главное — никаких съемок ни в Москве, ни в Дубае, сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее Меладзе попал в неприятную ситуацию. Во время концерта в Дубае зритель снял его на видео и попросил повторить лозунг украинских националистов. Ролик попал в Сеть, после чего Меладзе подвергся критике от поклонников и коллег.
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