Агутин и Варум запретили снимать себя во время концертов после скандала с Меладзе

Звездная пара Леонид Агутин и Анжелика Варум запретили снимать себя во время концертов и корпоративов после скандала, который произошел с Валерием Меладзе в Дубае.
Агутин и Варум живут в Майами, но готовы выступать по всему миру. Единственный город, куда не приедет певица вместе с мужем, — Дубай. От восточных духов артистка теряет голос. За 5 млн рублей пара готова посетить Москву.
Ранее Меладзе попал в неприятную ситуацию. Во время концерта в Дубае зритель снял его на видео и попросил повторить лозунг украинских националистов. Ролик попал в Сеть, после чего Меладзе подвергся критике от поклонников и коллег.