Депутат Морозов призвал нарастить болезненность ударов ВС РФ после обстрела Новоайдара

Российские военные должны кратно увеличить болезненность ударов в рамках спецоперации по демилитаризации Украины, заявил депутат Госдумы Олег Морозов.
Так в комментарии для РИА Новости парламентарий отреагировал на обстрел больницы в Новоайдаре со стороны украинских националистов.
«Ответ один, и его разделяют все мои соотечественники! Болезненность наших ударов должна быть кратно увеличена», — сказал собеседник журналистов.
Он также призвал ликвидировать тех представителей украинского политического руководства, которые несут ответственность за преступные приказы.