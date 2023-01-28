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Депутат Морозов призвал нарастить болезненность ударов ВС РФ после обстрела Новоайдара

Армия
Депутат Морозов призвал нарастить болезненность ударов ВС РФ после обстрела Новоайдара

Российские военные должны кратно увеличить болезненность ударов в рамках спецоперации по демилитаризации Украины, заявил депутат Госдумы Олег Морозов.

Так в комментарии для РИА Новости парламентарий отреагировал на обстрел больницы в Новоайдаре со стороны украинских националистов.

«Ответ один, и его разделяют все мои соотечественники! Болезненность наших ударов должна быть кратно увеличена», — сказал собеседник журналистов.

Он также призвал ликвидировать тех представителей украинского политического руководства, которые несут ответственность за преступные приказы.
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