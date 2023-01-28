Депутат бундестага Добриндт призвал Бербок изменить свои слова о «войне» с Россией

Соответствующей точкой зрения он поделился в ходе разговора с журналистом немецкого издания Welt am Sonntag. Государства ЕС не ведут вооруженное противостояние против Москвы, отметил эксперт. Они лишь поддерживают киевский режим, добавил он. Из этого следует, что слова министра иностранных дел не соответствуют действительности, подытожил Добриндт.