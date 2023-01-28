Депутат бундестага Добриндт призвал Бербок изменить свои слова о «войне» с Россией

Главе МИД Германии Анналене Бербок необходимо изменить свои слова о «войне» Евросоюза против России. Такое мнение выразил депутат бундестага Александер Добриндт.
Соответствующей точкой зрения он поделился в ходе разговора с журналистом немецкого издания Welt am Sonntag. Государства ЕС не ведут вооруженное противостояние против Москвы, отметил эксперт. Они лишь поддерживают киевский режим, добавил он. Из этого следует, что слова министра иностранных дел не соответствуют действительности, подытожил Добриндт.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Бербок «полезной дурой». Об этом он прежде написал в Twitter.