Бьюти-эксперт Ковалевич подсчитала затраты Екатерины Климовой на ее внешность

Российская актриса театра, кино и дубляжа Екатерина Климова, за плечами у которой съемки в более чем 50 картин, потратила на омоложение более 1 млн рублей. Такой оценкой внешности знаменитости поделилась бьюти-эксперт Екатерина Климова.
По словам специалиста, одна только блефаропластика нижних век могла обойтись актрисе в 160 тысяч рублей. Но нельзя забывать и о дорогостоящих «уколах красоты», инъекциях ботокса и филлеров, а также препаратов, заполняющих морщинки.
«А так же, если мы сравним со старыми фото Климовой, можно заметить, что форма губ актрисы стала более объемной», — цитирует эксперта по красоте kp.ru.
Ранее секретами своей неувядающей красоты поделилась 55-летняя актриса театра и кино Ольга Кабо. По словам артистки, оставаться молодой и привлекательной ей помогают в том числе посещение косметолога и применение правильной косметики.