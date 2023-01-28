Бьюти-эксперт Ковалевич подсчитала затраты Екатерины Климовой на ее внешность

По словам специалиста, одна только блефаропластика нижних век могла обойтись актрисе в 160 тысяч рублей. Но нельзя забывать и о дорогостоящих «уколах красоты», инъекциях ботокса и филлеров, а также препаратов, заполняющих морщинки.