Глава минфина Италии заявил о возможном снижении стоимости газа в феврале

Ранее президент итальянской аналитической компании Nomisma Energia Давиде Табарелли отметил, что ситуация с энергоносителями на европейском рынке все еще непростая. По его словам, введение ограничений на российскую нефть приведет к подорожанию топлива на мировом рынке, обострив экономические, политические и социальные проблемы.