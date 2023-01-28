Глава минфина Италии заявил о возможном снижении стоимости газа в феврале

Стоимость газа на европейском рынке может снизиться на 40% в феврале, считает министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти.
Он отметил, что удешевление газа также положительно отразится на коммунальных счетах, стоимость которых сократится.
Джорджетти также сообщил о разрабатываемом итальянскими властями механизме, который позволит поощрять жителей страны, придерживавшихся режима экономии потребления энергоресурсов, пишет агентство ANSA.
Ранее президент итальянской аналитической компании Nomisma Energia Давиде Табарелли отметил, что ситуация с энергоносителями на европейском рынке все еще непростая. По его словам, введение ограничений на российскую нефть приведет к подорожанию топлива на мировом рынке, обострив экономические, политические и социальные проблемы.