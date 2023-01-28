Тарасова отреагировала на победу бывшей российской фигуристки Губановой на чемпионате Европы

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила выступление бывшей российской фигуристки Анастасии Губановой на чемпионате Европы. Девушка заняла первое место в состязании.
По мнению тренера, Губанова хорошо и профессионально откатала свою программу. Тарасова призналась, что ей было очень приятно и интересно наблюдать за спортсменкой.
«Даже когда они нас исключили, наши девочки занимают первые места. Наша школа все равно сильнее всяких санкций и ограничений», — цитирует Тарасову Sport24.
Напомним, что Губанова в связи со сложившимися обстоятельствами приняла решение выступать за Грузию. Результат спортсменки на ЧЕ составил 199,91 балла. Второе место заняла бельгийка Луна Хендрикс. На третьей строчке швейцарка Кимми Репонд.