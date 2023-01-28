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Тарасова отреагировала на победу бывшей российской фигуристки Губановой на чемпионате Европы

Спорт
Тарасова отреагировала на победу бывшей российской фигуристки Губановой на чемпионате Европы

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила выступление бывшей российской фигуристки Анастасии Губановой на чемпионате Европы. Девушка заняла первое место в состязании.

По мнению тренера, Губанова хорошо и профессионально откатала свою программу. Тарасова призналась, что ей было очень приятно и интересно наблюдать за спортсменкой.

«Даже когда они нас исключили, наши девочки занимают первые места. Наша школа все равно сильнее всяких санкций и ограничений», — цитирует Тарасову Sport24.

Напомним, что Губанова в связи со сложившимися обстоятельствами приняла решение выступать за Грузию. Результат спортсменки на ЧЕ составил 199,91 балла. Второе место заняла бельгийка Луна Хендрикс. На третьей строчке швейцарка Кимми Репонд.
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