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Политолог Бышок указал на вероятность отставки Бербок после ее слов о «войне» с Москвой

Политика
Политолог Бышок указал на вероятность отставки Бербок после ее слов о «войне» с Москвой

Отставка Анналены Бербок с должности министра иностранных дел Германии после ее слов о «войне» с Кремлем вполне возможна. Такое мнение высказал политолог Станислав Бышок.

В ходе разговора с журналистом издания «Лента.ру» эксперт указал на продолжение помощи Берлина украинскому правительству даже в случае ухода действующей главы МИД ФРГ со своего поста. Отставка дипломата вероятна, потому что для Берлина верно подобранные выражения играют очень важную роль, добавил Бышок.

После призыва Бербок к Евросоюзу немцы обрушились на главу министерства иностранных дел со шквалом критики. Она ранее заявила, что странам ЕС необходимо объединиться в ходе вооруженного противостояния с Кремлем.
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