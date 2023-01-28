Политолог Бышок указал на вероятность отставки Бербок после ее слов о «войне» с Москвой

Отставка Анналены Бербок с должности министра иностранных дел Германии после ее слов о «войне» с Кремлем вполне возможна. Такое мнение высказал политолог Станислав Бышок.
В ходе разговора с журналистом издания «Лента.ру» эксперт указал на продолжение помощи Берлина украинскому правительству даже в случае ухода действующей главы МИД ФРГ со своего поста. Отставка дипломата вероятна, потому что для Берлина верно подобранные выражения играют очень важную роль, добавил Бышок.
После призыва Бербок к Евросоюзу немцы обрушились на главу министерства иностранных дел со шквалом критики. Она ранее заявила, что странам ЕС необходимо объединиться в ходе вооруженного противостояния с Кремлем.