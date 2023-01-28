Политолог Бышок указал на вероятность отставки Бербок после ее слов о «войне» с Москвой

В ходе разговора с журналистом издания «Лента.ру» эксперт указал на продолжение помощи Берлина украинскому правительству даже в случае ухода действующей главы МИД ФРГ со своего поста. Отставка дипломата вероятна, потому что для Берлина верно подобранные выражения играют очень важную роль, добавил Бышок.