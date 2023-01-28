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Дженнифер Лопес чуть не сорвалась со скалы во время съемок фильма «Моя пиратская свадьба»

Общество
Дженнифер Лопес чуть не сорвалась со скалы во время съемок фильма «Моя пиратская свадьба»

Певица Дженнифер Лопес исполнила главную роль в фильме «Моя пиратская свадьба». На съемках произошел инцидент, во время которого актриса могла погибнуть.

Премьера фильма «Моя пиратская свадьба» состоялась 28 декабря. Лопес призналась, что съемки были трудными и могли закончиться трагически, если бы не актер Джош Дюамель, который буквально спас певицу от смерти.

«У нас с Джошем все получалось неплохо. Я действительно чувствовала, что мы справились. Особенно, когда мы были скованы наручниками и выполняли все эти безумные трюки. Правда, за исключением одного раза, когда я чуть не сорвалась со скалы», — цитирует Лопес Daily Mail.

Актриса рассказала, что ее платье попало под колеса, из-за чего она чуть не упала. Режиссеры решили вставить этот момент в одну из сцен в фильме.
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