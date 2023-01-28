Дженнифер Лопес чуть не сорвалась со скалы во время съемок фильма «Моя пиратская свадьба»

Певица Дженнифер Лопес исполнила главную роль в фильме «Моя пиратская свадьба». На съемках произошел инцидент, во время которого актриса могла погибнуть.
Премьера фильма «Моя пиратская свадьба» состоялась 28 декабря. Лопес призналась, что съемки были трудными и могли закончиться трагически, если бы не актер Джош Дюамель, который буквально спас певицу от смерти.
«У нас с Джошем все получалось неплохо. Я действительно чувствовала, что мы справились. Особенно, когда мы были скованы наручниками и выполняли все эти безумные трюки. Правда, за исключением одного раза, когда я чуть не сорвалась со скалы», — цитирует Лопес Daily Mail.
Актриса рассказала, что ее платье попало под колеса, из-за чего она чуть не упала. Режиссеры решили вставить этот момент в одну из сцен в фильме.