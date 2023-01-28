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ЧВК «Вагнер» ведет тяжелые бои за стратегически важное село Благодатное под Бахмутом

Весь мир
ЧВК «Вагнер» ведет тяжелые бои за стратегически важное село Благодатное под Бахмутом

Штурмовики ЧВК «Вагнер» ведут тяжелые бои с украинскими формированиями в населенном пункте Благодатное, расположенном к северу от Бахмута. Об этом сообщили источники ФАН с места событий.

Известно, что «музыканты» перешли реку Бахмутовку на большом участке в районе Благодатного, тем самым полностью перерезав и взяв под контроль трассу, обеспечивающую пути снабжения ВСУ на северном направлении.

ЧВК «Вагнер» ведет тяжелые бои за стратегически важное село Благодатное под Бахмутом

Бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают наступление на Бахмутском направлении. Противник всеми силами пытается удержать город, являющийся важным логистическим узлом украинских формирований.

ВСУ несут колоссальные потери, поэтому в Сети сражения на данном участке фронта стали называть «Бахмутской мясорубкой». Именно на этом направлении украинское командование сосредоточило основные силы и регулярно перебрасывает на данный участок фронта новые подкрепления.
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