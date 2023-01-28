Итальянская энергокомпания Eni займется разработкой месторождения газа в Ливии

Энергетическая компания Италии Eni будет разрабатывать газовое месторождение в Ливии. Соответствующее соглашение было заключено с ливийской государственной компанией Noc, пишет Il Sole 24 Ore.
Сообщается, что непосредственная добыча газа там должна стартовать в 2026 году, и полученный ресурс пойдет как для потребления в Ливии, так и для поставок в Европу.
По данным газеты, речь идет о самом крупном более чем за 20 лет соглашении, которое было заключено ливийской стороной. Инвестиции в проект могут составить 8 млрд долларов.
Ранее сообщалось, что Италия планирует расширить договоренности по поставкам газа с североафриканскими странами и, в частности, с Ливией, чтобы заменить российское сырье.