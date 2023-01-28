Мощный пожар на мексиканском заводе картонных коробок у границы с США сняли на видео

Пожар на производстве картонных коробок в Мексике сняли на видео. Из расположенных неподалеку домов и учреждений эвакуировали порядка 700 человек. Отмечается, что в опасной близости от горящей фабрики оказались две школы.
По информации СМИ, инцидент произошел в Тихуане у границы с США. Сначала на территории завода прогремел мощный взрыв. На ликвидацию возгорания брошены силы подразделений гражданской обороны и несколько пожарных расчетов. К настоящему моменту огонь удалось локализовать.
Все обстоятельства и причины случившегося предстоит установить специалистам. Сведений о погибших и пострадавших не поступало.